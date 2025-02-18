Bursa’yı bir süredir etkisi altına alan sağanak yağmur ve dağlara yağan karla birlikte gelen yağışlar en çok barajlara yaradı. Son zamanlarda etkili olan yağışlar ile birlikte Bursa’nın içme suyunu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarına can suyu oldu.

Son 10 yılın en kurak aralık ayını yaşayan Bursa’da iki barajın ortalama Ocak ayının başında ortalama su seviyesi yüzde 21,99’a kadar gerilerken, son yağmurla ve dağlara yağan kar ile birlikte bu oran yüzde 31,88 seviyesine ulaştı.

Yetkililer, su kullanımı konusunda vatandaşları tasarruflu olmaları konusunda uyarırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey geçen aylarda yaptığı açıklamada, Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyelerinin kritik düzeylere yaklaştığını belirterek su tasarrufuna özen göstermeye, kaynakları daha dikkatli kullanmaya davet etmişti.