Türkiye traktör pazarı, 2024’te yüzde 26,7 daralmış olsa da yenilenmeyi bekleyen 35 yaş üzerinde yaklaşık 700 bin traktörle ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de traktör sayısı 2024’te öneki yıla göre yüzde 3,6 (79 bin 107 adet) artarak 2 milyon 265 bin 267’ye ulaştı. Türkiye’de 100 bin adedin üzerinde traktör sadece tarımsal üretimde önde gelen Manisa ve Konya’da bulunuyor.

Traktör pazarının daraldığı 2024’te ikinci el piyasası da yatay geçti. Geçe yılikinci el traktör pazarı 2023’e göre 289 bin 140’tan 288 bin 619’a geriledi. Geçen yıl traktör üretimi 2023’e göre 57 bin 570’ten yüzde 20,7 azalışla 45 bin 638’e düştü. 2024’ün aralık ayında ise 4 bin 345’ten 2 bin 582’ye yüzde 40,6 gibi ciddi bir azalma yaşandı.

Türkiye traktör pazarı, geçen yıl yüzde 26,7 daralarak 57 bin 68 olarak gerçekleşti. Her ne kadar 2023’e göre ciddi bir daralma yaşansa da 10 yıllık ortalama olan 53 bin 474’ün yüzde 6,7 üzerinde bir rakamla yıl tamamlandı. Traktör ihracatı da 2023’e göre 16 bin 752’den yüzde 22,5 azalmayla 12 bin 988’e geriledi. Bu yıl da 48-56 bin arasında bir pazar bekleniyor.

Türkiye’de 2 milyon 265 bin traktör bulunuyor. Bunların yaklaşık 1,4 milyondan fazlası aktif olarak kullanılırken, 35 yaş üzerinde 700 bin civarında traktör yenilenmeyi bekliyor. Mevcut traktörlerin ise yüzde 48’i 24 yaşın üzerinde bulunuyor. 2023’te dünyanın en büyük 4. büyük pazarı olan Türkiye, halen dünyanın en büyük ilk 10 traktör pazarından biri olarak yerli ve yabancı firmaların iştahını kabartıyor.

Hem 700 bin civarında acil yenilenmesi gereken traktör varlığı hem 1 milyondan fazla önümüzdeki yıllarda değişmesi muhtemel olanlar hesaba katıldığında Türkiye’nin, yüksek bir pazar potansiyeline sahip olduğu ortaya çıkıyor. Bu potansiyeli bilen yerli ve yabancı firmalar, uygun farklı kampanyalarla Türk çiftçisine traktör satmak için birbirleriyle yarışıyor.