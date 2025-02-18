Mersin Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl Toroslar ilçesinde yapımına başladığı ’Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi’ hizmet vermeye başladı. Kadınların faydalanabileceği spor salonu ile taziye evi bulunan merkezde, eğitim hayatını sürdüren öğrencileri için de 10 sınıf yer alıyor.

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölge halkının ihtiyaçlarını tespit edip, hizmet üretmeye devam ediyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde açtığı merkezlerle fırsat eşitliği sağlamayı ve bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Kurdali Mahallesi’nde yapımına başlanan ’Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı. Eğitimden spora, çeşitli alanlarda farklı yaş gruplarına hitap eden merkezde, öğrenciler için kurs merkezi, taziye evi ve spor salonu yer alıyor. Yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştığı taziye evi ile LGS ve YKS öğrencilerinin faydalandığı eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi aktif olarak hizmet vermeye başlarken, kadınların yararlanabileceği spor salonu ise ilerleyen günlerde hizmete açılacak.

"Bütüncül bir yapı ile hizmet veriyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, her yaş grubundan bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak merkezlerden birini daha Kurdali Mahallesi ve çevresine kazandırdıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak oluşturdukları sosyal yaşam merkezlerinde, bütüncül bir yapıyla farklı hizmetler vererek vatandaşları memnun etiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu kapsamda yeni açtığımız Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi’nde taziye evi, kurs merkezi, kadınların faydalanabileceği spor alanı mevcut. Sosyal yaşam merkezleri aracılığıyla hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Bu hem vatandaş açısından bir memnuniyet oluşturuyor, hem de hizmetlerimizle daha çok kişiye dokunmamızı sağlıyor" dedi.

"Dezavantajlı bölgelerde bu hizmetler anlam kazanıyor"

Özellikle dezavantajlı bölge ve mahallelerde her kesime ve yaş grubuna uygun hizmetleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Yıldırım, "Bunları da sosyal yaşam merkezleri ile başarıyoruz. Dezavantajlı bölgelerde bu hizmetler anlam kazanıyor. Kurs merkezlerinde sınavlara hazırlanan çocuklarımızın elinden tutuyoruz. Onlara hem danışmanlık yapıyor, hem de iyi ve doğru beslenmelerine katkı sunarak verimli eğitim almalarını sağlıyoruz. Merkezde kadınlar için ilerleyen günlerde hizmet verecek bir spor salonumuz var. Ayrıca vatandaşlarımızın acılı günlerinde onlara destek olduğumuz taziye evimiz de mevcut" diye konuştu.