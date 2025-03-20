Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle şehit ve gazi yakınlarını iftar sofrasında buluşturdu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, tarafından Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde şehit ve gazi yakınlarına iftar programı düzenlendi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başkanlığında düzenlenen iftar yemeğine Milli Eğitim ve Milli Savunma Eski Bakanı Turhan Tayan, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri,Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, şehit, gazi yakınları ve gaziler katıldı.

Yüzlerce şehit, gazi yakını ve gazinin katıldığı iftar programı öncesi Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, salonda bulunan şehit ve gazi yakınlarının yanına gidip onlarla sohbet ederek hatırlarını sordu. Düzenlenen iftar yemeğinde aileler Başkan Aydın’a büyük ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “110 yıl öncede emperyalist kuvvetler Çanakkale’yi de bir gecede geçmeyi hedeflediklerinde karşında Seyit Onbaşıları, Nusret Mayın Gemisini, Mehmetçiği, bu toprakların yetiştirdiği en büyük asker ve komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitleriyle karşılaştılar. O gün Çanakkale boğazı geçilmedi, bir devir kapandı, başka bir devir açıldı. 3 sene sonra işgal kuvvetleri ellerini kollarını sallayarak gelip İstanbul’u işgal ettiler. Büyük Önder Atatürk dedi ki geldikleri gibi giderler. Gerçekten de geldikleri gibi gittiler. Onları ve yedi düveli bütün dünyanın büyük güçlerini dize getirdi. Biz bugün özgür bir şekilde bu iftarları yapabiliyorsak, ezanlarımız okunuyorsa, bayrağımız dalgalanıyorsa, şehitlerimiz, gaziler, Büyük Önder Atatürk, silah arkadaşları ve bütün vatanseverler sayesinde biz bugün buradayız. 110 yıl önce ki büyük destanı, kurtuluş savaşını, Sakarya ve Dumlupınar’ı asla unutmayacağız. Bugün hemen sınırlarımızın yanında ve ülke içerisinde yaşananlar bizi endişelendiriyor. Bu topraklarda bu kadim millet 3 bin yıldır var olan devlet geleneğiyle her şeyi aşar. O gün nasıl aştıysak bugünde aşarız. Kendimize ve vatandaşımıza ve ülkemize inancımız tam, şehit ve gazi ailelerimizle 19 Eylül Şehit ve Gaziler Gününde bir araya gelmiştik. Bugün tekrar bir araya gelmek nasip oldu. Bu güzel katılımızdan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha ki buluşmalarda da birlikte oluruz” dedi.

Bin yıldır bu toprak üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu ifade eden Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, “Bin yıldır bu toprak üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu milletin evlatları var olduğu sürece hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar bu vatanın bayrağı ve mukaddesatı için en kıymetlilerinden vazgeçen şehit anne, baba, eş ve çocukları bu akşam burada, bizlere gönül sofrasını açan ve bizlerle paylaşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a tüm ailelerimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gazi Mustafa Kemal’in asker arkadaşları ve evlatları olduklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa ŞubeBaşkanı Adem Erdem ise, "Bu bayrak ve sancak bizim şehitler tepesi boş değil, Osmangazi Han’ın varisi olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yolun açık olsun, yürü yürüdüğün kadar bu halk seninle beraberdir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Onurluyuz yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Ne Mutlu Türküm diyene” dedi.

Programın sonunda Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına,Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür plaketi takdim etti.