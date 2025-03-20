Japonya’nın milli televizyon kanalı tarafından Niğde’nin Göllüdağ bölgesinde bulunan Tabal Krallığı belgeselinin çekimleri başladı.

2 bin 800 yıllık Tabal Krallığı Antik Kenti, Niğde’denin Çiftlik İlçesine bağlı Kömürcü Köyü’ndeki Göllüdağ’ın zirvesinde yer alıyor. Tarihi Milattan Önce 8’inci yüzyıla uzananan Tabal Krallığı’nın kalıntılarının bulunduğu antik kentle ilgili Japonya milli televizyon ekibine bilgilendirmede bulunan Vali Çelik, "Bulunduğumuz alan hem Türkiye hem dünya açısında önemli bir alan. Göllüdağ, Geç Hitit Dönemi olan Tabal Krallığı döneminde M.Ö 8. yüzyılda yerleşimin olduğu bir alan. Tabal Krallığı Hitit Devleti yıkıldıktan sonra oluşan bölgesel bir krallık. Güney Kapadokya’nın en önemli krallığı ve başkenti de günümüzdeki Kemerhisar olan Tyana. Tayana Bizans ve Roma Dönemi’nde çok etkili olan bir bölge. Tyana Anadolu’yu Doğu Akdeniz’e bağlayan bir bölge. Asurluların yoğun saldırıları neticesinde Tabal Krallığı’nın ulaşım açısından zor ve güvenli bir alanı seçip buraya yerleştikleri düşünülüyor" dedi.

"Cumhuriyet’in ilk arkeolojik kazıları Tabal Antik Kenti’nde yapıldı"

Geç Hitit Dönemi’ne ait antik yerleşim kalıntılarının yer aldığı, aslan heykelleriyle ön plana çıkan tarihi kentin 5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde sur duvarları bulunuyor. Antik kentin bir diğer özelliğinin ise Cumhuriyet döneminin ilk arkeolojik kazısının burada yapılması olduğunu ifade eden Vali Çelik; "1933 yılında yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen çift başlı aslan heykeli müzemizde sergileniyor. Göllüdağ’ın volkanik bir dağ olması nedeniyle peri bacalarının oluşumunda da etkili olduğu değerlendiriliyor. Japon dostlarımızı burada ağırlamaktan mutluyuz. Umuyoruz güzel bir belgesel çekerler" ifadelerini kullandı.