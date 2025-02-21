Bursa’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan Mudanya yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Meteorolojinin uyarısının ardından beklenen kar yağışı, Bursa’da sabah saatlerinde etkisi gösterdi. Yağışla birlikte Mudanya ilçesi ile kent merkezi arasındaki yol kapandı. Tepe Devrent bölgesini çıkamayan araçlar, aynı yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Kar lastiği bulundurmayan araçların bir çoğu yolda kalırken sürücüleri yürüyerek yola devam etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kara yolları ekipleri ise yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Bursa Valiliği’nce okulların dün tatil edilmesi, trafikte yoğunluğu bir nebze de olsa önledi. Kapanan Mudanya yolu belediye ekiplerince yapılan çalışmayla yeniden trafiğe açıldı. Trafik ekipleri muhtemel kaza ve kapanmaya karşı yol üzerinde önlem aldı.