Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin de katıldığı deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ’Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare’ projesi çerçevesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Tematik Takviminde Ekim ayı ’Afetler ve Dayanıklılık Ayı’ olarak belirlendi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde görev yapan MEB AKUB koordinasyonunda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği deprem sonrası okul binasında mahsur kalan öğrencilere yönelik çok aşamalı bir tahliye ve müdahale tatbikatı yapıldı. Tatbikatın ilk aşamasında, Bursa AFAD ekibi idari binada mahsur kalan öğrenciyi kurtarmak için müdahalede bulundu. Aynı anda, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Birimi, çatı katında çıkan temsili yangına ’Hızır ve Acil Müdahale Aracı’ ile müdahale etti. Daha sonra Bursa UMKE ekibi, kantinde mahsur kalan öğrenciye ulaşarak ilk yardım uyguladı. Bursa İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekibi, atölyede mahsur kalan öğrenciye müdahale etti. Tatbikatın son aşamasında ise MEB AKUB ekibi, farklı bir atölyede mahsur kalan öğrenciyi kurtardı. Gerçeği aratmayan bu tatbikat, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

MEB AKUB, Bursa UMKE, OSB İtfaiye ve İnsani Yardım Vakfı ekipleri tarafından tanıtım stantları kuruldu ve ekipman tanıtımları yapıldı. Ayrıca, Bursa MEB AKUB’un afet bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları konu alan fotoğraf sergisi öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle gezildi.

Etkinlik boyunca hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında bilinçli davranmanın önemini bir kez daha kavradıkları gözlemlendi. Bu etkinlikle, afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmek, farkındalık oluşturmak ve toplumun dayanıklılığını artırmak yönünde önemli bir adım atılmış oldu.