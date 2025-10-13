Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Adıyamanlılar Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Çiğköfte Festivali’ne katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) giden Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve Kıbrıs Adıyamanlılar Derneği Başkanı Subhi Asıltürk ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret son derece samimi ve verimli bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli Kıbrıs politikası, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma ilişkileri ile Kıbrıs Türk Devleti’nin uluslararası alanda tanınması yönündeki diplomatik çabalar ele alındı.

Başkan Hallaç, Cumhurbaşkanı Tatar’a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs meselesindeki kararlı ve ilkeli duruşunun Türk dünyasında büyük bir takdirle karşılandığını ifade etti. Hallaç, "Kıbrıs Türk halkının haklı davası, Türk milletinin onuru ve bağımsızlık mücadelesinin bir parçasıdır. Bizler her daim KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette esnasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise, "Uluslararası alanda maruz kaldığı haksız izolasyonlara rağmen, demokrasi, hukuk devleti ve barış vizyonuyla kendi ayakları üzerinde duran KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a ve tüm Kıbrıslı kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak, ‘iki eşit egemen devlet’ anlayışı temelinde KKTC’nin haklı davasını her platformda desteklemeye ve bu güçlü dayanışmayı geleceğe taşımakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi Anavatan Türkiye’dir" ifadesini kullandı.

Tatar, Türkiye’nin ve yerel yönetimlerin KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonunda taraflar, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının her alanda güçlendirilmesi yönünde ortak iradelerini yinelediler.