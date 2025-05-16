Bursa’nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük sonucu toprak altında kalan bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmasını yapan taşeron firma çalışanları altyapı çalışması yaparken, işçi Kadri E. (51) çökme sonucu toprak altında kaldı. Vücudu toprak altında kalan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler yarım saat süren çalışma sonucu işçiyi çıkardılar. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.