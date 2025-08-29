Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3 katlı binanın teras penceresinden düşen 15 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Olay, saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Beyazgül sokakta bulunan 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. Pencerede oturarak hava alan Eylül K. (15), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA