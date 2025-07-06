Bursa Valiliği Arazi Değerleri Takdir Komisyonu, 2026 yılı için il genelindeki arazilerin kıraç, taban ve sulak cinslerine göre metrekare birim değerlerini tespit etti.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği Arazi Değerleri Takdir Komisyonu, 2026 yılına ait emlak vergi değerlerinin belirlenmesi amacıyla il genelindeki arazilerin asgari ölçüde metrekare birim değerlerini belirledi.

Komisyon toplantısı, Bursa Defterdarlığı Gelir Kanunları Grup Müdür Vekili Yavuz Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi ve alınan kararlar onaylandı.

KIRAÇ, TABAN VE SULAK ARAZİLER İÇİN YENİ DEĞERLER

Komisyon, arazilerin cinsine (kıraç, taban, sulak) ve ilçelere göre farklılık gösteren metrekare birim değerlerini detaylı bir şekilde değerlendirirken, 2026 yılı için belirlenen asgari ölçüde arazi metrekare birim değerleri, ilçeler bazında sınıflandırılarak resmiyet kazandı.

Söz konusu değerlerin 2026 yılı emlak vergisi hesaplamalarında esas alınacağı ve değerlerin belediyelerce emlak vergisi tarhiyatında kullanılacak ve mükelleflerin vergi hesaplamalarında rehber olacağı kaydedildi.