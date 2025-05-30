Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in talimatıyla kırsal mahallelerde başlayan parke taşı yapım çalışmalarına merkez mahallelerde devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, geçen ay kırsal mahallelerde başlattığı parke taşı yapım işine dur durak bilmeden devam ediyor. Bir ay gibi kısa bir sürede 6 mahallenin yollarına parke taşı döşenirken, muhtarlarla koordineli bir şekilde altyapısı tamamlanmış mahallelerde de çalışmalara kısa bir süre içerisinde başlanacak. Kırsal mahallelerde çalışmalar devam ederken bir yandan da merkez mahallelerde de ihtiyaçlar doğrultusunda parke taşı döşeme işine başlandı.

SAĞLIKLI ŞEHİRLEŞME VURGUSU

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Çamönü Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahallede çalışmaları takip eden Başkan Ercan Özel’e mahalleli de teşekkür etti. Daha sonra Yenigün Mahallesi, Gürgen Sokak’ta yapılan yol çalışmasını inceledi. Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Ercan Özel, “Daha güzel bir Yenişehir için, sağlıklı şehirleşme ve çevre düzenine önem veriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Altyapısı tamamlanan kırsal mahallelerimizde uzun zamandır köy meydanlarında bulunan parke taşlarını döşemeye başladık. Son bir ay içerisinde çalışmalarımız sayesinde 6 kırsal mahallemiz, tozdan, çamurdan kurtularak; konforlu yollara kavuştu. Muhtarlarımızla birlikte istişare içerisinde koordineli bir şekilde kısa bir sürede altyapısı tamamlanan diğer mahallelerimizin de parke taşı çalışması tamamlanacak” dedi.

HEM KIRSALDA HEM MERKEZDE AYNI ANDA

Hem kırsal hem de merkez mahallelerde ekiplerin aynı anda hummalı bir şekilde çalıştığını dile getiren Başkan Ercan Özel, “Biraz önce Çamönü Mahallesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik şimdi de Yenigün Mahallesi Gürgen Sokak’tayız. Vatandaşlarımız yıllardır bu sokağın yapılmasını istiyorlardı. Uzun zamandır beklenen bu çalışma inşallah 1-2 günde tamamlanacak. Ardından ise şehir merkezimizde 4 mahalle ve 12 sokakta muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda parke taşı döşeme işini kısa zaman içerisinde tamamlamış olacağız. Toplamda 35 bin metrekare parke taşı döşeme işini ilçemize çok kısa bir süre içerisinde kazandıracağız” ifadelerini kullandı.