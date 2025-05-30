Yalova’da ortaokul öğrencilerine meslek liselerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı hem öğrenciler hem de veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı’na Yalova ve çevre illerden toplam 48 ortaokul olmak üzere toplamda 3 bin 600 8. sınıf öğrencisi katılım sağladı. 2 gün süren fuar çerçevesinde Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Yalova OSB de stant açarak etkinliğe katkı sundu. Katılım sağlayan sanayi temsilcileri, makine sektörünü tanıtarak üretim süreçlerine dair bilgi verdi. Bu sayede öğrenciler, mesleki eğitimin sanayiyle olan doğrudan bağını yakından gözlemleme fırsatı buldu. Etkinliğin temel hedefi meslek lisesi tercihlerinin artırılması ve buna paralel olarak bölgede nitelikli istihdamın güçlendirilmesi oldu. OSB bünyesindeki katılımcılar da bu doğrultuda öğrencilere yol gösterici oldu.

Yalova’nın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçilerin katıldığı fuar, zengin içeriği ile dikkati çekti. Katılımcılar, sanayi ve eğitim iş birliğinin gençler üzerindeki olumlu etkisini gözlemleme fırsatı buldu. Yalova Makine İhtisas OSB’nin, meslek liselerine verdiği özel önem ve bu okullardan yetişecek nitelikli insan gücüne olan inancı, fuar boyunca yapılan bilgilendirme ve tanıtımlarla anlatıldı.