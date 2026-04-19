Bulgaristan genel seçimleri için Yalova'da kurulan tek sandıkta çifte vatandaşların oy verme işlemleri devam ediyor.

Yalova'da yaşayan 2 binin üzerinde seçmen için Yalova merkez ilçe Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda tek sandık kuruldu. Sabah saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek.

Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, vatandaşları oy kullanmaya davet etti. Özgür, sandık sayısını geçtiğimiz seçimlere göre düşürülmesine tepki göstererek şöyle konuştu:

'Böyle güneşli bir günde Bulgaristan demokrasisine katkı sağlamak amacıyla sandık başına gidiyoruz tüm Bulgaristan Türkleri olarak. Amacımız sınırlandırılan bu 20 sandığa tepki en başta göstermek. Çünkü Türkiye'de yaklaşık bir önceki seçimlerde 166 sandık açılmasına karşılık bugün 20 sandıkla sınırlandırılması bizi derinden üzdü. Biz hiçbir zaman Bulgaristan'ın aleyhinde faaliyetlerde bulunmuyoruz. Tam aksine Bulgaristan'ın kalkınmasından, demokrasisine katkı sağlamak, eşit şartlarda yaşamak adına Türkiye'de çifte vatandaşlar olarak katkı sağlıyoruz. Bulgaristan'ı seviyoruz. Bulgaristan'ın demokrasinin işlemesini istiyoruz. Bugün göründüğü gibi yoğun bir kalabalık var Yalova'da. Çevre il ve ilçelerden sandık açılmadığından dolayı gelen hemşerilerimiz var. Sakarya'dan gelen var. Karamürsel, Bursa, Gemlik, Orhangazi, İznik ilçelerinden gelenler var. Artı bir de bizim Yalova'da bir önceki seçimlerde dört sandık açılırken tek sandık açılması birazcık insanlarımızı oy kullanmada zorluyor. Ama biz bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Katılım iyi dedi, yoğun.'