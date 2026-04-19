Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen '1st Study in Eskişehir International Staff Week' programının dördüncü gününde kapanış yemeği ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

21 farklı yükseköğretim kurumundan 60'ın üzerinde uluslararası katılımcının yer aldığı program kapsamında düzenlenen kapanış etkinliğine; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Yusuf Özkay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâmil Çolak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ile üniversitelerin uluslararası ilişkiler koordinatörleri ve ekipleri katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen törende, etkinliğe katkı sağlayan ve program süresince aktif katılım gösteren uluslararası akademik ve idari personele katılım sertifikaları üniversitelerin rektörleri tarafından takdim edildi. Sertifika töreninin ardından katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerden gelen katılımcıları bir araya getiren 'Study in Eskişehir International Staff Week' programı, yükseköğretim kurumları arasında uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve kültürlerarası etkileşimin artırılması açısından önemli bir platform oluşturdu.

Kapanış programı, katılımcıların bir araya geldiği yemek organizasyonu ile sona ererken, etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesine yönelik temenniler dile getirildi.