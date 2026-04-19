Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Nesibe Nesibova, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ile Azerbaycanlılar Dernek Başkanı Cavid Aydın da yer aldı.

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması ve yükseköğretim alanında ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin eğitim alanında da güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan ile sürdürülen akademik ilişkilerin daha da ileri taşınması adına her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Nesibe Nesibova ise misafirperverliği dolayısıyla Rektör Adıgüzel'e teşekkür ederek, iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.