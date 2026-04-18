TFF 3. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor ile Alanya 1221 arasında oynanan müsabakada, tribünde epilepsi nöbeti geçiren bir taraftara sağlık ekiplerinin müdahale etti.

TFF 3. Lig 30. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, kendi sahasında Alanya 1221 ekibini konuk etti. Müsabakanın 15. dakikasında tribünlerde bir Eskişehirspor taraftarı, aniden fenalaşarak epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Taraftarın yere yığıldığını gören çevredeki diğer futbolseverler, hep bir ağızdan 'Ambulans' diye bağırarak saha kenarındaki sağlık görevlilerini çağırdı. Hızla hareket geçen sağlık ekipleri, nöbet geçiren taraftara ilk müdahaleyi tribünde gerçekleştirdi. Durumu kontrol altına alınan taraftar, daha sonra sedyeye konularak tribünden indirilip saha kenarındaki ambulansa taşındı.