Eskişehir'de Gültepe Muhtarı Canan Özkara, vatandaşlar muhtarlık işlemlerini yaparken çocuklarının vakit geçirebilmesi amacıyla içeride küçük bir oyun masası hazırladı.

Muhtarlığın köşesine yerleştirilen masanın üzerine birkaç çeşit oyuncak konuldu. Gültepe Muhtarı Canan Özkara, çocukların beklemeyi sevmediği için bu masayı hazırladığını belirtti. Bazen çocukların sadece oyun için de geldiğini ifade eden Özkara, minik misafirlerinin hoşuna giden ve istediği oyuncakları kendilerine hediye ettiğini belirtti. Muhtarın bu jesti mahalleli tarafından olumlu karşılandı.