Söğüt Spor Voleybol Takımı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u makamında ziyaret etti.

Söğüt Spor Voleybol Takımı, 6 farklı kategoride mücadele eden 39 sporcusu, antrenörü, kulüp başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen programda takımın yürüttüğü çalışmalar ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verildi. Sporcular, altyapıdan yetişen gençlerin gelişimi ve voleybol branşındaki başarı süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise gençlerin spora olan ilgisinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, 'Gençlerin spora olan ilgisi ve azmi bizleri gururlandırıyor. Söğüt Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.