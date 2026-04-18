Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası Gençler A kategorisinde yarışan Beyza Bilun Bilgiç, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Genç sporcu, elde ettiği bu başarıyla Balkan ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Triatlon Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. Gençler A kategorisinde üstün bir performans sergileyen Beyza Bilun Bilgiç, finiş çizgisini ilk sırada geçerek altın madalyanın sahibi oldu. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan zorlu parkurda dayanıklılığı ve hızıyla dikkat çeken Bilgiç, Türkiye şampiyonu unvanıyla kürsünün zirvesine çıktı. Sporcunun bu başarısı, hem ailesi hem de antrenörleri tarafından büyük bir gururla karşılandı.

Ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek

Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği bu zafer, Beyza Bilun Bilgiç'e uluslararası arenanın kapılarını açtı. Genç triatlet, önümüzdeki süreçte düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı terleterek Türkiye'yi temsil edecek.