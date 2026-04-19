Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen sahte dolar operasyonunda 19 bin 200 dolar ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada sahte para operasyonu düzenlendi. Operasyonda B.E., B.T., S.T., F.T., E.D., Ö.S., F.C.K. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 19 bin 200 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E., B.T., S.T. ve F.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Diğer şüpheliler E.D., Ö.S., F.C.K. ve M.B.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.