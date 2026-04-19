Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyü kırsalında, Türkiye-Bulgaristan sınır hattında bulunan rüzgar türbinlerinden biri şiddetli rüzgarın etkisiyle parçalanarak yere düştü.

Edinilen bilgilere göre, sınır bölgesinde yer alan rüzgar türbininin kanat ve motor kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle koparak çevreye savruldu. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olay, köyde kısa süreli paniğe neden oldu.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Türbin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler tarafından detaylı çalışma başlatıldı.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.