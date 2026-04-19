Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'İlkadım'ı geleceğe taşımak ve kentte yaşam kalitesini daha da artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

İlkadım Belediyesi, modern şehircilik anlayışı doğrultusunda sürdürülebilir projeler ve planlamalarla ilçeyi geleceğe taşımaya devam ediyor. İlçenin gelişimi için uzun vadeli proje ve planlamalara öncelik verdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaş odaklı ve ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Planlı büyüme, güçlü altyapı, sosyal belediyecilik ve çevre duyarlılığı ilkeleri doğrultusunda geliştirilen vizyon projelerle, ilçeyi geleceğe taşımayı sürdürdüklerini belirten Başkan İhsan Kurnaz, 'İlkadım'ı sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlıyoruz. Daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha güçlü bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Güçlenen ulaşım ağı, yenilenen parklar ve sosyal yaşam alanları, çevre dostu uygulamalar ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla İlkadım'ın çehresi değişiyor' diye konuştu.

'Tüm gücümüzle çalışıyoruz'

Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talep ve önerileri dikkate aldıklarını da vurgulayan Başkan Kurnaz, 'Ortak akıl anlayışıyla kenti daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Öz kaynaklarımızın etkin kullanımıyla hem tasarrufu ön planda tutuyor hem de hizmet kalitesini artırıyoruz. Toplumun her kesimine dokunan hizmetler üretmek en büyük önceliğimizdir. İlkadım'ı geleceğe hazırlamak ve kentte yaşam kalitesini daha da artırmak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.