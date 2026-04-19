Gaziantep'in Nizip ilçesinde yoğun yağış sonrası 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kalan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken enkazda başka kimsenin olmadığı belirlendi.

Olay, Nizip ilçesi Pazar Cami Çay sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası 2 katlı eski bir bina çöktü. Çökme sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çökme sırasında binada bulunan karı-koca Mehmet B. ile Zeynep B.yi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Edirne'de panelvan tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu enkazda başka birilerinin bulunmadığı tespit edildi.

Kaynak: İHA