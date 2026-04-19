Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT ile Karaköprü, Birecik ve Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 41 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 8 gram kubar esrar maddesi, 1 adet çarşaf kağıt ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.