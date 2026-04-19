Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Geçitli mevkiinde sabah saatlerinde çığ meydana geldi.

Büyük Harman Yaylası'na gitmekte olan 4 kişinin bulunduğu araç, Geçitli mevkiinde yoldan geçiş yaptığı sırada üzerlerine gelen çığın altında kaldı. Seyir halindeki aracın bir kısmı çığ altında kalırken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan inmeyi başardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Çığın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, araçta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Hayrat Belediye ekipleri olay yerine sevkedilirken yol açma çalışmalarının başlaması bekleniyor.