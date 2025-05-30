Karaman’da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak bazı mahallelerde evlerin bodrum katları ile iş yerlerinde su baskınlarına yol açarken, su biriken yollarda da araçlar mahsur kaldı. Aktekke Camisi’nde cuma namazı için dışarıda saf tutan vatandaşlar namaz kıldıkları alanın suyla dolması üzerine zor anlar yaşarken sağanak yağmur altında namazlarını kıldılar. Namaz sonrası konuşan vatandaşlar, "Allah Cuma’nın hatırına dualarımızı kabul eder inşallah. Yağmur yağsın biz ıslanmaya razıyız" dediler.

Yağmurun dinmesinin ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanları ile suyu tahliye etti. İtfaiye ve belediye ekipleri sel baskınının yaşandığı alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.