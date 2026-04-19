Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen NARKOKAAN eğitimlerinde 566 özel güvenlik görevlisine uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında, 17-18 Nisan 2026 tarihlerinde özel güvenlik görevlilerine yönelik NARKOKAAN eğitimi düzenlendi. Polis başmüfettişlerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, iki gün boyunca toplam 566 özel güvenlik görevlisine ulaşıldı.

Eğitim programında, uyuşturucu ile mücadele ve madde bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılırken, UYUMA aplikasyonunun kurulumu ve kullanımı anlatıldı. Ayrıca NARVAS Projesi de tanıtıldı.