MyYalova Vizyon Ödülleri töreninde kenttin başarılı belediye başkanları ve firmalarına plaket verildi.

Yalova'da faaliyet gösteren MyYalova Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni Kadıköy beldesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Törende kent ekonomisine yön veren firmaların yanı sıra belediye başkanları çeşitli kategorilerde ödüle layık bulundu. Gecede konuşma yapan derginin imtiyaz sahibi Cem Mete Okur 5. kez ödül törenini düzenlemenin mutluluğunu duyduğunu ifade etti.

Törende 4'ü belediye başkanı 15 firma temsilcisine ödülleri verildi.

Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bahçekapılı, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de katıldı.