Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, geçen hafta çıkan yangında kullanılamayacak hale gelen evi ziyaret etti. Başkan Özel, “Yenişehir’de kimsenin yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir’de 4 Mart tarihinde Yılmaz Mahallesi Şeref Sokak’ta yangın meydana geldi. 84 yaşındaki görme engelli Ayşe Kay’ın yaşadığı ev, çıkan yangın sonrası kullanılamayacak hale geldi. Görme engelli vatandaşın yardımına ise Yenişehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Başkan Ercan Özel’in yönlendirmesiyle yanan evde tadilat çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, çatısını tamir ettikten sonra içerideki temizliği yaparak boyamaya başladı. Birkaç gün içerisinde evi eski haline getirmeleri beklenirken, Belediye Başkanı Ercan Özel çalışmaları bizzat yerinde inceledi.

‘NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ’

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Geçtiğimiz günlerde ne yazık ki talihsiz bir olay yaşadık. Yılmaz Mahallesi, Şeref Sokak’ta yaşayan 84 yaşındaki görme engelli Ayşe teyzemizin evinde yangın çıktı. Allah’a çok şükür kendisine bir şey olmadı. Ancak ne yazık ki yaşadığı ev büyük bir zarar gördü. Ayşe teyzemizin bu mübarek Ramazan gününde bir nebze de olsa yüzünü güldürebilmek için ekiplerimize hemen ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de şu anda vatandaşımızın evini yeniden inşa ediyor” dedi.

‘İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE’

Yenişehir’de kimsenin kendini yalnız hissetmediğini belirten Başkan Ercan Özel, “Yenişehir Belediyesi vatandaşına hizmet etmek ve onun iyi gününde de kötü gününde de yanında olmak için çalışıyor. Daha önce de Tabakhane Mahallesi’nde yangın çıkmıştı. Bu zamana kadar ilçemizde 6 evimiz maalesef yangın nedeniyle zarar gördü. Bizler de yangın çıkan evlerin tamamına destek olduk” diye konuştu.