Bursa Osmangazi Belediyesi, her yaştan Osmangazilinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu doyasıya yaşaması için birbirinden özel etkinliklerden oluşan bir program hazırladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 106 yıl önce Samsun’a çıkarak ulusal bağımsızlık mücadelesinin meşalesini yaktı. Bu tarihi adımın atıldığı 19 Mayıs, Osmangazi’de coşkuyla kutlanacak. Osmangazi Belediyesi, her yaştan vatandaşın bayramın coşkusunu ve sevincini doyasıya yaşaması için birbirinden renkli etkinliklerden oluşan bir program hazırladı.

Osmangazi’deki kutlamalar, 16 Mayıs Cuma günü saat 13.00’da düzenlenecek olan Kurtuluştan Kuruluşa Unutulmayanlar Sergisi ve Işık Kansu ile Söyleşi programı ile başlayacak. 17 Mayıs Cumartesi günü ise kutlamalarının merkezi olan Osmangazi Meydanı’nda düzenlenecek drama, satranç, survıvor ve masa tenisi turnuvası gibi etkinlikler ile eğlence tüm güne yayılacak.

CEYLAN ERTEM ŞARKILARIYLA 19 MAYIS COŞKUSUNU YAŞATACAK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 18 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Ceylan Ertem ve Antalya Medeniyetler Korosu konserleri ile devam edecek. Osmangazi Meydanı’nında gerçekleştirilecek konser programında sahneye ilk olarak saat 20.00’da Antakya Medeniyetler Korosu çıkacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, seslendireceği birbirinden farklı yörelere ait şarkı ve türküler ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Antalya Medeniyetler Korosu konserinin ardından şarkı yazarlığı ve yorumculuğuyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Ceylan Ertem saat 21.00’da sahnede olacak. Her konserinde sesi, sahne performansı ve samimiyeti ile sevenlerinin beğenisini kazanan Ceylan Ertem, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen konserde şarkılarını seslendirecek. Konseri izleyenler ünlü şarkıcının şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşayacak.

19 MAYIS COŞKUSU SOKAKLARA TAŞINACAK

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Osmangazi’nin caddelerine taşımak adına binlerce Bursalının katılımıyla yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüş, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 19.19’da Fomara Meydanı’nda başlayacak. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar şarkılar ve marşlar eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Osmangazi Meydanı’na yürüyecek. Kortej Osmangazi Meydanı’na vardığında kutlamalar konser programları ile devam edecek.

Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu konserinin ardından sahneye çıkacak olan ünlü sanatçı Bahtiyar Özdemir, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran Osmangazililer için seslendirecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, konserlerin ardından gerçekleştirilecek 90’lar Partisi ile sona erecek.

