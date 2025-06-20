Bursa'da Nilüfer Belediyesi, kent sakinlerine daha fazla yeşil alan sunmak için 8 mahallede toplam 33 bin 289 metrekarelik alanda park yapım çalışmalarını sürdürüyor. Balat ve Demirci’de tamamlanan parklar yakında açılırken, 6 yeni park yıl sonuna kadar hizmete girecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, yaşam kalitesini artırmak ve kentte yeşil alanları çoğaltmak amacıyla park yapım projelerine hız verdi.

Balat, Demirci, 30 Ağustos Zafer, Balkan, Çalı, Doğanköy, Kayapa ve Kızılcıklı mahallelerinde toplam 33 bin 289 metrekarelik alanda 8 yeni park inşa ediliyor.

Balat Mahallesi’nde 4 bin 156 metrekarelik alanda kurulan park, 2 bin 678 metrekare yeşil alana sahip. Demirci Mahallesi’nde ise bin 542 metrekarelik park, 990 metrekare yeşil alanıyla hizmete hazır. Her iki parkın açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.

6 YENİ PARK YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer, Balkan, Çalı, Doğanköy, Kayapa ve Kızılcıklı mahallelerinde 27 bin 591 metrekarelik alanda 6 yeni park inşa ediyor. Balkan Mahallesi’ndeki 8 bin 50 metrekarelik park, 4 bin 625 metrekare yeşil alanıyla en büyük proje olarak öne çıkıyor. Kızılcıklı’da 6 bin 310 metrekarelik parkın 4 bin 695 metrekaresi, 30 Ağustos Zafer’de 6 bin 856 metrekarelik parkın 4 bin 614 metrekaresi ve Doğanköy’de bin 455 metrekarelik parkın 795 metrekaresi yeşil alan olacak. Çalı ve Kayapa’daki park inşaatları ise yakında başlayacak. Çalı’da 3 bin 490 metrekarelik parkın 2 bin 900 metrekaresi, Kayapa’da bin 390 metrekarelik parkın 807 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlandı.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN DONANIMLAR

Tüm parklarda dinlenme alanları, yürüyüş parkurları, çocuk ve gençler için oyun alanları ile spor aletleri yer alacak. Yeni yapılaşma bölgelerindeki yeşil alan ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, parkların yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacağını duyurdu.