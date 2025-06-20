Bayburt’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 14 bin 103 öğrenci karne ve yaz tatili sevinci yaşadı.

Yaz tatili dolayısıyla Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulu ve Erdem Bayazıt İmam-Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenlerine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı.

Karne töreninin olduğu okullarda il protokolü öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamanın ardından sınıflara geçen protokol üyeleri öğrencilerle bir süre sohbet ettiler. Daha sonra karne dağıtımı törenine geçildi. Öğrenciler, karnelerini Vali Eldivan ve il protokolünün ellerinden aldılar.

Vali Eldivan, karne ve hediyelerini verdiği öğrencilere iyi tatiller diledi.