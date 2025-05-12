Bursa'da İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksek Okulu ile çağrı merkezi hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzaladı. Protokol Belediye Başkanı Alper Taban ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz tarafından imza altına alındı.Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, akademik iş birlikleri kapsamında Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksek Okulu ile protokol imzaladı.

İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ile Orhaneli MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünü kapsayan protokol düzenlenen törenle imza altına alındı. Protokol imza törenine; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile İnegöl İşletme Fakültesi ve Orhaneli MYO idarecileri katıldı.

Bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, uygulama alanlarında ortak çalışmalar yapmak, çağrı merkezi hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’nin hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak ve taraflar arasında eğitim-uygulama iş birliğini sağlamak amacıyla yapılan protokol, Başkan Taban ile Rektör Yılmaz arasında imzalandı.

Yapılan protokol kapsamında İnegöl Belediyesi, Orhaneli MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı’nda zorunlu yaz stajı bulunan öğrencilere Çözüm Merkezi’nin ihtiyacı doğrultusunda uygun çalışma ortamını sağlayacak.

İnegöl Belediyesi, zorunlu yaz stajına kabul edilen öğrencilere çağrı merkezi kapsamında mesleki uygulama alanı sunacak. Aynı zamanda BUÜ Orhaneli Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğretim elemanlarının İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi Departmanı personeline kurumlar tarafından belirlenen ve mutabakata varılan konularda hizmet içi eğitim vermesi ve Çözüm Merkezi personelinin mesleki gelişimini destekleyecek kısa eğitimler veya atölye çalışmaları sunması da protokolde yer aldı.