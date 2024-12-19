Bursa İnegöl Belediyesi’nin tehlikesiz sanayi atıklarını bertaraf etmek adına 2021 yılında hizmete açtığı Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Endüstriyel Atık Toplama Merkezinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Merkezin hafta içi 09.00-19.00, Cumartesi günleri ise 09.00-15.30 arasında açık olacağı duyuruldu.BURSA (İGFA) - Sanayi şehri İnegöl’de üretirken doğayı tüketmemek adına çevre ve hava kirliliği konusunda önemli adımlar atan, bu kapsamda yaptığı uygulama ve sürekli denetimlerle çevre kirliliği ile mücadelesini sürdüren İnegöl Belediyesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan Endüstriyel Atık Toplama Merkezi ve atıkların bertarafıyla ilgili duyuru yayınladı. Merkezin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiği belirtilirken, sanayicilere de çevre kirliliği konusunda hassas davranılması çağrısı yapıldı.

SANAYİCİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN MERKEZ

Konuya ilişkin İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnegöl sanayi üretimiyle beraber doğal güzellikleri de içerisinde barındıran özel bir şehir. Sahip olduğumuz bu değerleri korumak adına da bu şehirde yalayan her bireyin çevreye duyarlı davranması, özellikle sanayi alanlarında çevre kirliliğine hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Sanayileşmenin hızlı olduğu şehrimizde mobilya imalatından kaynaklı atıkların çokluğu dikkat çekerken, mobilya üretimi sırasında oluşan atıkların doğru yönetilmesi için gerekli adımlar da atılmaktadır. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bu noktada üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilinciyle, sanayicimizin atıklarını daha kolay yönetebilmesi adına 2021 yılında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Endüstriyel Atık Getirme Merkezini hizmete açmıştır.”

ENDÜSTRİYEL ATIK GETİRME MERKEZİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

“Endüstriyel atıkların gelişi güzel atılması ile ilgili denetimler belediyemiz tarafından hız kesmeden devam etmektedir. Atıkların gelişi güzel atılmasını önlemek, sanayicimizin atıklarını üretim süreçlerini engellemeden, çevre ve doğaya zarar vermeden en doğru şekilde yönetebilmesi adına Endüstriyel Atık Getirme Merkezinin çalışma saatlerinde belirli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerle hafta içi 09.00-19.00 ve Cumartesi günleri 09.00-15.30 olacak şekilde merkezimiz hizmet vermeye devam edecektir. Üreticilerimizin bu hususu göz önünde bulundurmasını rica ediyoruz.”