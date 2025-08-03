Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Kırtasiye ve Eğitim Desteği’ne başvurular başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için verilecek ‘Kırtasiye ve Eğitim Desteği’ne başvurular başladı.

Kırtasiye Desteğine dezavantajlı ve dar gelirli ailelerin bizzat başvuru yapması gerekiyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde aktif öğrencisi bulunan veliler, kendi kimlik bilgileriyle 2-31 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Okul öncesi, anaokulu ya da açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lise öğrencisi için kayıt yapanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Ağustos'a kadar ailelerin Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesine girerek eğitime destek kampanyasına başvuru yapmasını istedi. Başvurular neticesinde her öğrenciye destek olmak istediklerini belirten Başkan Bozbey, "Çocuklarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Eşit haklardan yararlanmasını istiyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız" mesajını verdi.

Detaylı bilgi ve başvuru için https://www.bursa.bel.tr/ adresi ziyaret edilebilir.