Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde tüm haneleri doğal gaz ile buluşturacaklarını belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların yaşam konforunu arttıran çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini ifade ederek, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde doğal gazı olmayan haneleri, doğal gaz ile buluşturacaklarının müjdesini verdi. Başkan Mahallemde programıyla Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, revizyon imar planları ve imar uygulamaları çalışmaları sonrasında Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki tüm haneleri doğal gaz bağlantısı yapmaya uygun hale getirdiklerini ifade etti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki tüm haneleri doğal gaza kavuşturacaklarının altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde hemşehrilerimizin taleplerini karşılayan ve yaşamını kolaylaştıran çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gaziosmanpaşa Mahallemizdeki hanelerimizin tamamını doğal gaz ile buluşturuyoruz. Mahallemizde başlayacağımız doğal gaz hattı yapım çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayıp, önümüzdeki kış dönemi öncesinde tüm hanelerimizi doğal gaza kavuşturacağız. Canik’imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Programa katılan vatandaşlar gerçekleştirdiği çalışmalar ve doğal gaz taleplerinin karşılanmasından dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti.