Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerinin çalışma hayatına girmeden önce sosyal ve teknik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ‘Çalışma Hayatında Kariyer Seminerleri’ düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile İİBF Eğitim Salonu’nda ‘Çalışma Hayatında Kariyer Seminerleri’ gerçekleştirildi.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği seminerlerde, üniversitede eğitim hayatına devam eden öğrencilerin çalışma hayatına girişlerinde sosyal ve teknik becerilerin geliştirilmesi ve eğitimden işe geçiş aşamasının kolaylaştırılması amaçlandı.

Etkinlikte, etkili iletişim, beden dili ve diksiyon ile etkili CV hazırlama sunumları yapıldı. Etkinliğin sonunda katılım sağlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Etkinlikte sunum yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, çalışma hayatında liderlik ve başarılı kariyer yönetiminin önemine dikkat çekerek; hedef belirleme, dijital çağda kariyer ve liderlik konularında bilgiler verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle 2025 yılında 9 adet kariyer geliştirme semineri, 6 adet mesleki eğitim semineri ve 3 kariyer ve istihdam fuarı düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca iş birliği kapsamında öğrencilere staj imkânı sağlanırken, öğrencilerin işverenlerden gelen talepler doğrultusunda uygun pozisyonlara yönlendirilmesi destekleniyor.