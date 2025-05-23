Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 28.’si verilecek olan “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - BUSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödüllerinin” 29 Mayıs’da düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, 2024 yılı için BUSİAD Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile verilen ödüller şöyle açıklandı:

Doğan Ersöz Ödülü MARTURFOMPAK A.Ş., BUSİAD Özel Başarı Ödülü Osman Güler,

BUSİAD Kültür-Sanat ve Eğitime Destek Ödülü Fatih Erkoç,

BUSİAD Meslek Ödülü İlker Oral ve Vehbi Varlık,

BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü Eker Süt A.Ş.