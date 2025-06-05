Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda toplam 23 bin 694 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda toplam 23 bin 694 şişe alkollü içki ele geçirildi. Operasyon, Ticaret Bakanlığı’nın Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden alınan bir uyarı doğrultusunda başlatıldı. Üzerinde ATS cihazı takılı bulunan bir tırdan cihazın söküldüğüne ilişkin bildirim alınması üzerine, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde söz konusu araca müdahale edildi.

Yapılan kontrollerde, Transit Refakat Belgesi muhteviyatı eşya taşıyan tırda yaklaşık 12,5 ton kaçak alkollü içki tespit edildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin ele geçirilen kaçak içkilere ve alıkonulan araca el konulmuş olup, soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.