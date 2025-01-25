Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) ile Mudanya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bursa AFSİAD üyelerinin Mudanya Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim programlarından indirimli olarak faydalanmasına olanak da tanıyan protokol ayrıca üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek.BURSA (İGFA) - Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette üniversite-sanayi iş birliği konuları ele alınırken, iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Ziyaretin ardından Bursa AFSİAD ile Mudanya Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Bursa AFSİAD üyelerini Mudanya Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim programlarından indirimli olarak faydalanabilmesine de olanak tanıyan protokole; Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran ve Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih imza attı.

Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Üniversite-sanayi iş birliği, iş dünyasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamanın yanı sıra inovasyon ve bilgi paylaşımı açısından büyük önem taşıyor. Bu protokol, sadece üyelerimize değil, bölge ekonomisine de katkı sağlayacak. Üyelerimizin akademik bilgiyle donanması, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır.”

Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih ise, “Mudanya Üniversitesi olarak amacımız bilimsel çalışmalarla değer üretmek, yaşadığımız kente ve topluma faydalı olmak. Bu kapsamda da kentin tüm dinamikleriyle iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Bu iş birlikleri üniversitemize ve kentimize büyük fayda sağlayacak. Bursa AFSİAD ile yaptığımız protokol de bunun bir parçası. Protokol ile Bursa AFSİAD üyeleri üniversitemizin lisansüstü eğitim programlarından indirimli faydalanabilecek. Bursa AFSİAD Başkanı sayın İlker Duran ve yönetim kurulu üyelerine üniversitemize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.