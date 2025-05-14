Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, Celal Toraman Anadolu Lisesi’nin hazırladığı TÜBİTAK Bilim Fuarı açılış törenine katıldı. Öğrencilerden bilgi alan Kaymakam, başarı dileğinde bulundu.

Burhaniye’ de Celal Toraman Anadolu Lisesinde düzenlenen Bilim Fuarı ilgi gördü. Okul kantininde yapılan açılış törenine Kaymakam İlyas Memiş de katıldı. Celal Toraman Anadolu Lisesinde yapılan açılışta öğrenciler ve danışman öğretmenlerin birlikte hazırlamış olduğu çalışmaları inceleyen Kaymakamı İlyas Memiş, projeleri hazırlayan öğrencilerden bilgi aldı. Programa Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkanı Yardımcısı Ayten Tuna, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan , İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Okul Müdürü Orhan Basat, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.