Türkiye’nin ilk ve tek korosu olarak, 2 yıl önce gönüllü şef Dr.Aysel Gürel tarafından kurulan ve otistik çocukların annelerinden oluşan "Otizm Anneler Korosu"nun Tayyare Kültür Merkezi’n de verdiği konserde duygu dolu anlar yaşandı.

Kalabalık bir izleyici gurubunun izlediği konserde, hayatlarında ilk defa bu koro ile sahneye çıkan ve bu koro ile eğitim alan 32 annenin koro ve solo performansları seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, "Şefliğini yaptığım Bursa Nilüfer Kadın Korosu olarak; birkaç yıl önce otizmli çocuklar ve anneleri için moral motivasyon amaçlı bir yılbaşı eğlencesi düzenlemiştik. Bir annenin "keşke bizimde bir koromuz olabilseydi, biz de şarkı söyleyebilseydik" sözleri beni çok etkiledi. Araştırdım ne Türkiye’de ne de dünyada böyle bir koro yoktu. Ama "neden olmasın" diyerek yaptığımız duyuru karşılık buldu.32 anne ile koromuz kurulmuş oldu. Amacımız, çok büyük sıkıntıları olan bu ailelerin sorunlarına çözüm amaçlı toplumda duyarlılık ve farkındalık yaşatmak" diye konuştu.

Bursa ve Balıkesir’de olmak üzere bugüne kadar 4 konser verdiklerini ifade eden Gürel; "Dileğimiz ülkemizin tüm şehirlerinde konserler vererek otizme dikkat çekmek, farkındalık yaşatmak. Otizmli gençlerin topluma kazandırılması, dışlanmaması çok önemli. Bizler yaptığımız müzikle böyle önemli bir konuya otizmli evlatları olan annelerin şarkıları ile dikkat çekmeye çalışıyoruz. Konserlerimize gelerek destek veren tüm izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz "dedi..

Konser, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergis’in koro şefine plaket ,Anadolu Otizm Federasyonu Başkanı Canan Cihan’ın çiçek takdiminin ardından koro şefinin salonda izleyici olarak oturan otizmli çocuklar ve ailelerini sahneye davet ederek,hep birlikte söylenen "Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç" şarkısı ,otizmli Kayra ve babası Çetin Tokalı ve yine otizmli genç Ömer Aktaş’ın söylediği pop şarkı performansı ile son buldu.

Yaz aylarının gelmesi ile bu konser sonrası tatile giren koro Eylül ayında yeni döneme hazırlık amacıyla yeniden çalışmalarına başlayacak.