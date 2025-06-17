Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde turistik Ören mahallesinde kuruyan ağaçlar tehlike saçıyor. Ören takı ve hediyelik çarşısında kuruyan meşe ağacının dallarının insanların başına düşmesinden korktuklarını anlatan esnaflardan Ufuk Dumlu, tedbir alınmasını istedi.

Ören Mahallesi sahilinde kuruyan çam ve meşe ağaçları tehlike saçıyor. Kuruyan ağaçların kesilmesini isteyen esnaflar, konuyu Belediye görevlilerine anlattıklarını söyledi. Ören takı ve hediyelik çarşısında kuruyan meşe ağacı da esnafları tedirgin etti. Kuruyan ağaçların kesilmesini isteyen esnaflardan Ufuk Dumlu, "Bizim çarşıdaki meşe ağacı geçtiğimiz yıllarda kurudu. Dalları vatandaşların başına düşecek. En azından dallarının kesilmesini istiyoruz. Bunu belediyeye de duyurduk. Önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.