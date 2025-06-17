Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile "Sağlıklı Kentler İçin Suya Saygı: Geleceğe Akıyoruz" temasıyla düzenlenen kısa film yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren katılımcılara ödülleri, düzenlenen tören ile takdim edildi. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra jüri üyeleri Şükrü Avşar, Hakan Haksun, Sermet Yeşil, TEMA Yönetim kurulu Başkanı Deniz Ataç, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Su gelecektir, geleceğimize sahip çıkalım"

Ödül töreninde konuşan Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, "Dünyanın en hayati unsurlarından biri olan su, milyonlarca yıllık gezegenimizi şekillendiren, yaşamı mümkün kılan bir bileşendir. Ancak bugün küresel ısınma, çevresel faktörler ve bilinçsiz su tüketimi sayesinde maalesef su kaynaklarımız alarm veriyor. Bu sebeple Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi olarak suyun önemine, susuzluğun nedenlerine ve sonuçlarına dikkat çekmek için yola çıktık. Sanat şehri olan Eskişehir’de yine sanat yoluyla farkındalık oluşturmak üzere kısa film yarışmamızı organize ettik. Projemizin başından bugüne kadar bizden desteklerini esirgemeyen Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç ve değerli ekibine, bugün burada bizi yalnız bırakmayarak onurlandıran jüri üyelerimize, kısa film yarışmamıza katılarak katkı sağlayan tüm yarışmacılarımıza ve tabi ki ödül törenimize iştirak eden siz değerli misafirlerimize teşekkürler. Son olarak su gelecektir, geleceğimize lütfen sahip çıkalım" dedi.

"Birinci olan filmimize bir sinemacı olarak bir şans tanımak isterim"

Jüri üyeleri arasında yer alan Şükrü Avşar ise yaptığı konuşmada "Ben Eskişehir’e çok seneler önce geldim. 1975’li yıllardı ilk geldiğim zamanlar. Ben her geldiğimde burayı çok farklı görüyorum. Zaten tüm Türkiye biliyor yani buranın çok farklı olduğunu. Ben ilk geldiğimde köy gibiydi. Şimdi çok müthiş olmuş. Bu değişime katkı sağlayan belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Suyla ilgili yıllarca Türkiye olarak zannediliyordu ki Türkiye bir su cenneti, bütün dünya bizi suyumuzdan dolayı kıskanıyor, petrolden daha önemli. Ben hep bunları duydum. Şimdi öyle bir zamana geldik ki gerçekten tam tersine döndü. Biz sularımızı çok hor kullandık. Maalesef dip sularımızı da bitirdik. Konya gibi bazı yerlerimiz var. Su bizim için gerçekten şu an en acil çözüme ulaşması gereken bir gündemimiz. İnşallah bu hep birlikte suyumuza sahip çıkacağız, kirletmeyeceğiz. Buradaki yarışmada olan filmlerimizi izledik ve oylarımızı kullandık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birincilik kazanan filmimize bir sinemacı, filmci olarak bir şans tanımak isterim. Buradan söylemiş olayım. Çünkü sinemamıza katkı sunan bizim için çok önemlidir. Bilhassa benim için" ifadelerini kullandı.

"Enerji ve su tasarrufunu bilmemiz lazım"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Su hayatımızda çok önemli. Bana elektrik mi su mu deseler ben su derim. Elektrik de çok önemli ama suyun yerini tutmaz. Enerji ve su tasarrufunu bilmemiz lazım. Şimdi Eskişehir’de neden sıkıntılar var. Arkadaşlar Eskişehir’de kar yağmıyor. Kar yağmayınca o eski beklediğiniz suları bulamıyoruz. Suyu gerçekten dirhem dirhem kullanmalıyız. Hayatta en korktuğum şey kuraklıktı, başımıza geldi. Suyun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kısa film yarışmasına katılan arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Çok önemli bir iş yaptınız. Her filmi yapan arkadaşlarımız bizim için çok önemli. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum."

Ödülleri takdim edildi

Yarışmada jüri koltuğunda yer alan Ahmet Mümtaz Taylan ve Nazan Kesal yoğun programları nedeniyle törene katılamazken, değerlendirmelerini online şekilde iletti. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında Erkan Balk’ın yönetmenliğini yaptığı "Afiyet Olsun" filmi birinci, Fuat Kocabıyık’ın yönetmenliğini yaptığı "Sınırsız Bir Dünya" filmi ikinci, Mehtap Akbaş Çiftçi’nin yönetmenliğini yaptığı "Suyun Tersine" filmi üçüncü olurken Hasan Coşkun’un yönetmenliğini yaptığı "Sapanca Gölü" mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninin ardından yarışmada dereceye giren kısa filmler izleyicilerle buluştu.