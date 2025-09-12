Burdur’da ticari taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konak Mahallesi Cengiz Topal Caddesi ve İstasyon Caddesi keşimsinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topal Caddesi’nden seyir halinde olan M.A. idaresindeki 07 BMC 153 plakalı otomobil ile İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.K.’nin kullandığı 15 T 0075 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve ticari takside müşteri olan bir kadın yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.