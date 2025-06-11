Burdur’un Yeşilova ilçesinde 2 katlı bir evde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Yeşilova ilçesi Merkez Mahallesi Tepecik Sokak’ta meydana geldi. Osman Öz’e ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.