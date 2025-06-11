Kurban Bayramı tatilinde Antalya Havalimanı, bir günde 195 bin 132 yolcuya hizmet vererek 2025 yılının en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Türkiye genelindeki havalimanlarında ise toplam 3,9 milyon yolcu ağırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Kurban Bayramı döneminde Türkiye genelindeki karayolu, demiryolu ve havayolu trafik verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki havalimanları 5-9 Haziran tarihleri arasında toplam 3 milyon 871 bin 108 yolcuyu ağırladı.

Bayram tatilinde turizm merkezlerinde gerçekleşen yolcu trafiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Bayram döneminde 2025 yılının rekorları art arda geldi" dedi. Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda 7 Haziran Cumartesi günü 195 bin 132 yolcuya hizmet verildiğini ve bu rakamla 2025 yılının en yüksek günlük yolcu sayısının kaydedildiğini bildirdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 188 bin 354, İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon 152 bin 452, Esenboğa Havalimanı’nda ise 189 bin 470 yolcunun ağırlandığını belirten Bakan Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 100 bin 747 ve Muğla Dalaman Havalimanı’nda 134 bin 926 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "7 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı 195 bin 132 yolcu sayısıyla 2025’in en yüksek rakamına ulaştı. 8 Haziran’da Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 24 bin 880, 9 Haziran’da ise Adnan Menderes Havalimanı’nda 40 bin 947 ve Muğla Dalaman Havalimanı’nda 31 bin 495 yolcu ağırlanarak rekorlar kırıldı" diye konuştu.