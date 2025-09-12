Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yapımı tamamlanan hamam ile Şehit Muzaffer Can Ersoy’un ismini taşıyan üst geçit, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçeye kazandırılan eserlerin önemine değinerek şunları söyledi:

"Bünyan’ımızın sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak hamamımız ve aziz şehidimiz Muzaffer Can Ersoy’un adını yaşatacağımız üst geçidimiz, ilçemizin hem ihtiyaçlarına cevap verecek hem de geleceğine hizmet edecek yatırımlar olarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hizmetin en güzeline layık olan Bünyanlı hemşehrilerimiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."