Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkat çekerek, "Artık hiçbir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir evladımız tabut başında ağlamasın. İnşallah terörsüz bir Türkiye’ye doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla, AK Parti Batman Kadın Kolları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partililer ve çok sayıda kadın katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülke için tarihi bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adımı cesaretle attık. Bu topraklar terörden çok çekti, Aybüke öğretmenimizi bu topraklarda şehit verdik. Batmanlı kardeşlerimizin desteğiyle bu süreci daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda barış, huzur ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.